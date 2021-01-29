На «Госуслугах» уже зарегистрировано больше свердловчан, чем потенциальных избирателей

Число свердловчан, зарегистрированных на портале госуслуг, растет. По состоянию на 25 января 2021 года в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в Свердловской области зарегистрировано 3 млн 839 тысяч 360 человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики в ответ на запрос РИА «Новый День». Всего на начало 2020 года в регионе проживал 4 млн 310 тысяч 681 человек.

Между тем число граждан, имеющих право голоса на выборах и референдумах, почти на 525 тысяч меньше, чем зарегистрировано на «Госуслугах», – по состоянию на 1 января 2021 года в Свердловской области было 3 млн 314 тысяч 682 избирателя.

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, за 2019 год составляет 74,3%. За 2020 год данных пока нет.

Эти цифры могут быть интересны в свете того, что уже давно в информпространстве обсуждается возможность проведения голосования на выборах депутатов разного уровня в интернете, в частности, через систему «Госуслуги».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

«Были случаи, когда пользователи пытались взломать систему»: как проходят первые онлайн-выборы в Свердловской области. / Туристы, пострадавшие от ухода оператора «Русь-тур», смогут вернуть не больше одной трети денег. / Игорь Алтушкин выделил больше 1,2 миллиона на поддержку семей, которые потеряли близких в пожаре на Рассветной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»