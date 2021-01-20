В год голосования за кандидатов в Госдуму избирателей на Урале стало меньше на тысячи

По состоянию на 1 января 2021 года в Свердловской области проживает 3 млн 314 тысяч 682 избирателя. Такие данные приводит областной избирком. Это почти на 16 тысяч меньше, чем 1 января 2020 года.

При этом в Екатеринбурге число избирателей, наоборот, возросло – с 1 млн 91 тысячи 256 до 1 млн 96 тысяч 823 человек. Подросло число избирателей в таких городах-спутниках, как Березовский – с 58 489 до 58 829 человек. При этом почти на три тысячи упал этот показатель в Нижнем Тагиле – с 269 373 до 266 711. В небольших муниципалитетах, таких, как Таборы и Гари, число избирателей упало с 2 779 до 2 719 и с 2 633 до 2 586 соответственно.

Напомним, в этом году в Свердловской области выбирают депутатов заксобрания и Госдумы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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