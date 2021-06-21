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Понедельник, 21 июня 2021, 12:43 мск

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Избирком назвал максимальный размер избирательных фондов для участников выборов

Избирком Свердловской области назвал предельный размер избирательных фондов для участников выборов депутатов Госдумы и заксобрания.

Так, для кандидата в депутаты максимальный размер фонда составляет 40 млн рублей. При этом собственных средств кандидата не должно быть больше 20 млн рублей. Не больше 20 млн в него может вложить и партия, от которой он выдвигается. Максимальный взнос от физического лица составляет 800 тысяч, от юрлица – 8 млн рублей.

Максимальный объем фонда регионального отделения партии, участвующего в выборах в Госдуму, – 55 млн рублей, в том числе не больше 27,5 млн – собственных средств партии, 1,1 млн рублей – пожертвования от одного физлица, 11 млн – от одного юрлица.

На выборах в заксобрание фонды меньше. Для одного кандидата фонд не должен превышать 7,5 млн рублей, в том числе его личных средств – не более 3 млн 750 тысяч, столько же ему может подбросить партия. Пожертвование от одного физлица не должно быть больше 150 тысяч, юрлица – 1,5 млн рублей.

Счет регионального отделения партии, участвующего в выборах в заксо, не должен превышать 50 млн рублей, в том числе – 25 млн – собственные средства партии, не больше 2 млн – от каждого кандидата, включенного в партийный список, не больше 1 млн – от физлица и 10 млн – от юрлица.

По мнению политологов, этих сумм будет недостаточно. Эксперты считают, что кампания по выборам в Госдуму стоит не меньше 100 млн, а в заксо – 20-50 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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