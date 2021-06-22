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Вторник, 22 июня 2021, 12:23 мск

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ЕР нужны сотни миллионов на выборы, но полной ясности по финансированию пока нет

Партия «Единая Россия» заканчивает решать вопросы по финансированию выборов в Свердловской области. Полной ясности по источникам ресурсов для конкретных кандидатов до сих пор нет.

Как сообщили «Новому Дню» высокопоставленные члены партии, всего кампания ЕР в Свердловской области может обойтись примерно в миллиард рублей, из которого 600 млн рублей – федеральные деньги. Остальные средства необходимо как-то найти в регионе, экономика которого существенно пострадала от пандемии.

В СРО ЕР «Новому Дню» эту проблему прокомментировали так: «Свердловское региональное отделение партии вступит в избирательную кампанию только после 30 июня, когда произойдет выдвижение кандидатов. Финансирование как списка, так и кандидатов-одномандатников осуществляется в строгом соответствии с нормами избирательного законодательства с обязательной отчетностью по привлеченным средствам и их расходам перед избирательной комиссией. Предельные размеры избирательных фондов также установлены нормами закона и едины для всех партий, участвующих в выборах».

В пресс-службе ЦИК «Единой России» на запрос агентства пока не ответили.

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что финансирование будет комбинированным – это и федеральные деньги, и пожертвования от спонсоров. Он отметил, что среди кандидатов в заксо в регионе есть представители крупных ФПГ, они, вероятно, вложатся в кампанию сами. «Но самое главное – следить, чтобы не было поступлений от организаций, признанных иноагентами, денег, присланных из-за рубежа», – подчеркнул он. Так же депутат сообщил, что когда пройдет выдвижение кандидатов, и будут открыты избирательные счета, вся информация о финансовых поступлениях – сколько, от кого, – будет доступна в интернете.

Один из действующих депутатов Госдумы по одномандатному округу добавил, что одномандатники в основном финансируют свои кампании сами, а кандидатам, идущим по спискам, поможет партия.

Как сообщал «Новый День», ранее избирком утвердил предельные объемы избирательных фондов. Для кандидата в депутаты Госдумы максимальный размер фонда составляет 40 млн рублей. При этом собственных средств кандидата не должно быть больше 20 млн рублей. Не больше 20 млн в него может вложить и партия, от которой он выдвигается. Максимальный взнос от физического лица составляет 800 тысяч, от юрлица – 8 млн рублей. На выборах в заксобрание фонды меньше. Для одного кандидата фонд не должен превышать 7,5 млн рублей, в том числе его личных средств – не более 3 млн 750 тысяч, столько же ему может подбросить партия. Пожертвование от одного физлица не должно превышать 150 тысяч, юрлица – 1,5 млн рублей. Однако, по мнению опрошенных «Новых Днем» технологов, этих сумм будет недостаточно. Эксперты считают, что кампания по выборам в Госдуму одного кандидата стоит около 100 млн, а в заксо – 20-50 млн рублей.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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