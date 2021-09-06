Теперь официально: пенсионеры получат подарочные карты номиналом в 150 рублей

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области подтвердили «Новому Дню», что номинал подарочных карт для пенсионеров составит 150 рублей. Пожилые люди получат карты с 17 по 19 сентября на избирательных участках или при голосовании на дому. Акция проводится по инициативе областного совета ветеранов за счет благотворителей, имена которых не раскрываются.

«Размер суммы определялся исходя из объема средств, выделенных благотворителями. Мы признательны меценатам, которые выделили на эту акцию более 100 миллионов рублей. Нашим пенсионерам, когда они пойдут за продуктами, это позволит получить приятный бонус. На каждую карту ко Дню пенсионера будет зачислено 150 рублей. Сумму можно будет потратить в магазинах популярной торговой сети до 1 декабря этого года», – рассказал председатель областного совета ветеранов Юрий Судаков.

«Новый День» также спрашивал, какая торговая сеть участвует в акции и обязательно ли голосовать пенсионеру, чтобы получить подарочную карту. Эти вопросы остались без ответа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

На следующей неделе в Екатеринбурге начнут отключать фонтаны. / Вдова бизнесмена, в убийстве которого обвинили депутата, требует заменить судью. / Слух дня. Свердловским пенсионерам на выборы подарят по 150 рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»