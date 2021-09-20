Сигареты не брать, семьей не покупать: пенсионеры, получившие подарочные карты в день голосования, делятся неприятными историями

Пенсионеры, которые успели получить в дни голосования подарочные карты номиналом 150 рублей, делятся историями об их использовании. Некоторых неприятно удивило, что на эти деньги не продают алкоголь и сигареты, других – что можно использовать только одну карту на один чек.

«Пришел в «Пятерочку», хотел купить сигарет на эту подарочную карту. Не дали», – поделился пенсионер из Екатеринбурга. По его словам, его другу не продали и алкоголь.

Также получатели подарочных карт рассказывают, что не могут потратить сразу две – на один чек. Такую ситуацию наблюдал корреспондент «Нового Дня» в одной из «Пятерочек» Екатеринбурга. Там семья из двух пенсионеров набрала продуктов, при оплате они хотели списать деньги с двух подарочных карт, но в итоге в чеке прошла только одна карта. Кассир при этом тоже не могла ничем помочь, кроме как советом: прийти с другой картой в следующий раз.

На горячей линии магазинов «Пятерочка» 8 800 555 55 05 корреспонденту «Нового Дня» подтвердили, что, по правилам использования данной подарочной карты, 150 рублей нельзя потратить на алкогольную и табачную продукцию. «Других ограничений нет», – отметила оператор. По поводу того, что на один чек проходит лишь одна карта, девушка отметила, что такой информации у нее нет.

Напомним, подарочные карты в «Пятерочку» номиналом 150 рублей пенсионерам выдавали в дни голосования. Эти сертификаты, которые в честь Дня пенсионера закупила Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Благотворительный фонд выделил на это 100 миллионов рублей. Людей больше всего возмутило то, что подарочные карточки закончились раньше, чем завершились три дня голосования. Уже 18 сентября на некоторых избирательных участках сертификатов не было.

«У вас же есть списки пенсионеров, списки избирателей. Неужели трудно было соотнести одно с другим?» – возмущались пожилые люди, которым не досталось карточки.

В Свердловском областном благотворительном фонде рассказали, что такие подарки получили 700 тысяч пенсионеров, а закончились они раньше последнего дня выборов из-за ажиотажного спроса.

«Мы выпустили и передали на избирательные участки 700 тысяч подарочных карт. Ажиотаж среди пенсионеров превзошел все наши прогнозы», – сообщали накануне в фонде.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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