Пенсионеры не смогли отоварить карточки, подаренные на избирательных участках

Не все свердловские пенсионеры, получившие на избирательных участках подарочную карту номиналом 150 рублей на покупку продуктов, смогли ее обналичить.

О причинах такого сбоя журналисты спросили на брифинге председателя ИКСО Владимира Русинова. Он ответил, что данный вопрос находится в компетенции не избиркома, а минсоцполитики.

В минсоцполитики «Новому Дню» тоже сказали, что это не их вопрос, и посоветовали обратиться в Свердловский областной благотворительный фонд. В фонде, в свою очередь, ответили, что к ним таких жалоб не поступало, и попросили уточнить адрес конкретного магазина, где произошел сбой.

В пресс-службе X5 Retail group сообщили: «В некоторых магазинах «Пятёрочка» наблюдаются технические сбои, связанные с использованием подарочных карт. В случае возникновения проблем просим звонить на «горячую линию» магазина «Пятерочка» по номеру: 8 800 555 55 05 (звонок по России бесплатный). Приносим извинения за временные неудобства».

Как уже сообщал «Новый День», с 17 по 19 сентября на избирательных участках или при голосовании на дому пожилые люди получат подарочные карты. Акция проводится по инициативе областного совета ветеранов за счет благотворителей. «Размер суммы определялся исходя из объема средств, выделенных благотворителями. Мы признательны меценатам, которые выделили на эту акцию более 100 миллионов рублей. Нашим пенсионерам, когда они пойдут за продуктами, это позволит получить приятный бонус. На каждую карту ко Дню пенсионера будет зачислено 150 рублей. Сумму можно будет потратить в магазинах популярной торговой сети до 1 декабря этого года», – рассказал председатель областного совета ветеранов Юрий Судаков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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