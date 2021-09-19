Стало известно, почему продуктовые карточки для пенсионеров уже закончились

На избирательных участках практически закончились продуктовые карточки на 150 рублей, которые выдаются пенсионам. Где-то их не было уже накануне утром, на отдельных участках они заканчиваются сегодня. В Свердловском областном благотворительном фонде рассказали, что такие подарки получили 700 тысяч пенсионеров, а закончились они раньше последнего дня выборов из-за ажиотажного спроса.

«Мы выпустили и передали на избирательные участки 700 тысяч подарочных карт. Ажиотаж среди пенсионеров превзошел все наши прогнозы. У членов избирательных комиссий сегодня будет листовка о том, что акция с 19 сентября завершается. Где-то на участках карты еще остаются в определенном количестве и их можно получить, а где-то их уже нет и не будет. Об этом пожилых избирателей будут информировать», – сообщили в фонде.

Добавим, в первый день выборов продуктовые карточки не всегда срабатывали в магазинах, в сети «Пятерочка» признаки, что проблема с их стороны, принесли извинения и оперативно проблему устранили.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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