«Выборы – не карточные игры»: Мерзлякова осудила неразбериху с подарочными картами для избирателей-пенсионеров (СКРИН)

В полном тексте доклада свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой за 2021 год содержится критика организации акции по раздаче продуктовых карт пенсионерам в дни голосования за депутатов заксо и Госдумы.

Документ опубликован сегодня на портале правовой информации Свердловской области. На странице 42 в главе под названием «Выборы – не карточные игры» говорится: «Наибольшее количество поступивших в дни выборов обращений не было связано с нарушением избирательных прав. В основном поступали жалобы пенсионеров на то, что им либо не хватило обещанных подарочных карточек, либо полученные карточки не сработали при попытке оплатить покупки в магазине. По мнению Уполномоченного по правам человека, организацию вручения подарочных карт нельзя назвать хорошо продуманной. Их нехватка огорчила и пенсионеров, и членов избирательных комиссий, которым пришлось объяснять ситуацию. А ведь перед пенсионерами за то, что им не хватило подарочных карточек, так никто из организаторов акции и не извинился».

Омбудсмен указывает на то, что ошибок было немало. Согласно официальным данным, было выпущено только 700 тысяч штук, а только пенсионеров по возрасту в регионе – 900 тысяч человек. Вместе с инвалидами и военными пенсионерами – 1 331 928 человек.

Как уже сообщал «Новый День», к 19 сентября на избирательных участках практически закончились продуктовые карточки на 150 рублей, которые выдавались пенсионерам. Где-то их не было уже 18 сентября утром. В Свердловском областном благотворительном фонде рассказали, что такие подарки получили 700 тысяч пенсионеров, а закончились они раньше последнего дня выборов из-за ажиотажного спроса.

«Отсутствие строгой отчетности о выдаче карт (выдача документально не фиксировалась, получатели за них не расписывались) привело к неразберихе: сколько карт дошло до целевой аудитории, какая часть пенсионеров осталась неохваченной – неизвестно», – резюмировала Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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