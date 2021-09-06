Слух дня. Свердловским пенсионерам на выборы подарят по 150 рублей

В дни голосования на избирательных участках в Свердловской области всем пенсионерам будут выдавать подарочные карты, которые затем можно обналичить в продуктовом магазине.

Информация о раздаче карт вызвала ажиотаж у населения. В социальных сетях уральцы строили догадки, какая сумма зачислена рты. Сначала были предположения о 500 руб., потом о тысяче, а после «путинских» выплат пенсионеры вдруг решили, что регион подарит им по 3000 тысячи рублей. Но реальность оказалась скромнее. Как говорят инсайдеры «Нового Дня», благотворительный фонд выделил по 150 рублей на каждую подарочную карту. Эту сумму можно обналичить в торговой сети «Пятерочка».

Добавим, что инициатива исходит от Министерства социальной политики Свердловской области, областного совета ветеранов и совета глав городов. В официальном пресс-релизе не указывались ни номинал подарочных карт, ни название торговой сети.

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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