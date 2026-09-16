Лидера списка «Яблока» снимут с выборов по одномандатному округу

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, который был первым номером в Свердловском региональном списке партии «Яблоко», не сможет участвовать в выборах даже по одномандатному округу.

Накануне состоялось заседание Свердловского областного суда, после которого вступило в силу постановление Ленинского райсуда о том, что Киселев признан виновным по ст. 20.3 КоАП «Демонстрация экстремистской символики». По закону человек, нарушивший эту статью, в течение одного года не имеет права участвовать в выборах любого уровня в качестве кандидата.

Напомним, «Яблоко» выдвинуло Константина Киселева одновременно в Свердловское заксобрание – первым номером по общеобластному списку, и в Госдуму – по одномандатному округу № 169, в который входит большая часть Екатеринбурга.

Региональный список «Яблока» сняли с выборов в заксо после того, как его регистрацию оспорила ЛДПР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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