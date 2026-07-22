Партия «Яблоко» выдвинула кандидатов в заксо

Свердловское региональное отделение партии «Яблоко» представило в избирком документы на выдвижение кандидатов в областное законодательное собрание. Как сообщили в избиркоме, пока представлен только список кандидатов по единому округу. Решение по вопросу заверения списка будет принято завтра, 23 июля.

Первая общеобластная тройка будет выглядеть следующим образом: депутат Екатеринбургской гордумы, кандидат философских наук Константин Киселев; инженер-строитель Татьяна Горшкалева; директор и основатель компании ERP Center, бывший депутат ЕГД Алексей Холодарев.

Как уже писал «Новый День», 24 февраля 2022 года Холодарев опубликовал в соцсети пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина. После этого он неоднократно критически высказывался о политической ситуации в России. За дискредитацию ВС РФ Холодарев уже был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее свои списки кандидатов по единому округу в избирком представили ЕР, «Новые люди» и СР. В тройке единороссов – губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий; список «Новых людей» возглавляют депутат Госдумы Александр Демин, депутаты заксо Рант Краев (Агаджанян) и Леонид Хаютин (экс-ЛДПР). В тройке «эсеров» – руководитель отделения, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, депутат заксо, бывший замминистра здравоохранения Екатерина Есина, участник СВО Максим Чирышев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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