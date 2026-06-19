Началось выдвижение кандидатов в свердловский парламент

В Свердловской области началось выдвижение кандидатов на выборы в заксобрание. В субботу, 20 июня, «Единая Россия» проведет региональную конференцию, на которой огласят список кандидатов по итогам внутрипартийных праймериз. Как сообщила председатель областного избиркома Елена Клименко, в начале июля ожидается проведение конференций большинства политических партий. Некоторые из них хотят совместить выдвижение кандидатов в заксо и местные думы.

В Свердловской области шесть партий могут зарегистрировать своих кандидатов на региональных выборах без сбора подписей: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». На местных выборах в Арамильском округе таким правом обладает еще и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Важный нюанс: партии могут начать агитацию сразу после официального выдвижения кандидатов. А вот самим претендентам на депутатские мандаты агитировать можно только после того, как они сдадут документы в избирком.

Выдвижение кандидатов на выборы продлится до 18:00 31 июля. До вечера 5 августа кандидаты должны представить документы для регистрации (в том числе сдать подписи избирателей в свою поддержку), которые избирательные комиссии должны проверить в течение 10 дней. Соответственно, окончательный список кандидатов на выборы в свердловский парламент будет сформирован ближе к середине августа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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