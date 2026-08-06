Избиркомы завершили прием документов для регистрации кандидатов

В среду, 5 августа, избирательные комиссии завершили прием документов для регистрации кандидатов в Государственную думу, заксобрание Свердловской области и муниципальные думы.

Как сообщили в областном избиркоме, не позднее чем через 10 дней после дня приема документов комиссии примут решение по кандидатам, которые еще не зарегистрированы.

На сегодняшний день по семи одномандатным округам для выборов в Госдуму выдвинулось 46 человек, из них 41 уже получил статус зарегистрированного кандидата.

По 25 одномандатным округам в заксо выдвинулись 149 кандидатов, из них зарегистрированы 76.

На 35 выборах муниципального уровня всего выдвинут 1581 кандидат. Из них зарегистрировано 765 кандидатов, отказано в регистрации ‒ четверым, утратили статус выдвинутого кандидата по личному заявлению ‒ 21, выбыл после регистрации по личному заявлению ‒ 1.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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