На выборах свердловчане получат разноцветные бюллетени

В Свердловской области из-за совмещения федеральных и региональных выборов избиратели получат четыре разноцветных бюллетеня.

По решению Центризбиркома РФ, на выборах депутатов Госдумы будут использоваться два цвета: синий и зеленый. Бюллетени со списком партий будут иметь синюю защитную сетку, бюллетени со списком кандидатов по одномандатному округу – зеленую.

Цвета для выборов в свердловский парламент определит областной избирком. Избиратели также получат по два бланка – для голосования за партийный список и за кандидатов по одномандатным округам. «Исходя из имеющейся бумаги это будет, скорее всего, розово-сиреневый цвет и что-то между бежевым. В любом случае, это будут приятные для глаз цвета, чтобы и избирателям не запутаться, и членам участковых комиссий было легко отсортировать бюллетени», – рассказала на пресс-завтраке с журналистами председатель облизбиркома Елена Клименко.

Всего для выборов в Госдуму и свердловское заксобрание будет изготовлено более 26 миллионов бланков. Расчетный вес бюллетеней составит 100 тонн. Форму и текст бюллетеней избирком должен утвердить не позднее 30 августа.

Стоит отметить, что в Свердловской области с 18 по 20 сентября также пройдут 35 муниципальных избирательных кампаний. Совмещение трех выборов коснется 23% избирателей области, или 738 тысяч человек. Они получат на избирательных участках пять бюллетеней (на местных выборах цветовую палитру бланка будет определять муниципалитет). Исключением станет Унже-Павинское сельское поселение Таборинского района. И в районную думу, и в думу Унже-Павинского запланированы выборы. Таким образом, жителям села выдадут для голосования сразу шесть бюллетеней.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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