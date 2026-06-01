В первую тройку ЕР по итогам праймериз вошла участница СВО из Москвы

Дарья Светяш. Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Сегодня партия «Единая Россия» подводит итоги предварительного голосования.

По выборам в Госдуму в списочной части первую строчку в Свердловской области ожидаемо занял председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников – его поддержали более 120 тысяч человек. На втором месте – участница СВО из Москвы, 32-летняя Дарья Светяш. На третьем – спикер областного заксо Людмила Бабушкина. Если она решит не покидать Екатеринбург, третьей в списке станет действующий депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Результаты праймериз по одномандатным округам также сюрпризом не стали. В Свердловском округе лидирует действующий депутат Андрей Альшевских, в Каменске-Уральском – депутат Лев Ковпак, в Березовском – депутат заксо Владимир Смирнов, в Нижнетагильском – депутат заксо Алексей Свалов, в Асбестовском – Жанна Рябцева, в Первоуральском – Зелимхан Муцоев, в Серовском – Сергей Бидонько.

Официальные итоги предварительного голосования «Единая Россия» подведет на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии 1 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

