ЦИК раскрыл доходы Дениса Паслера, Людмилы Бабушкиной и Павла Крашенинникова

Центризбирком раскрыл сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, которые примут участие в сентябрьских выборах по партийным спискам.

Как уже писал «Новый День», в первой тройке кандидатов-единороссов от Свердловской области – только один действующий депутат Госдумы, Павел Крашенинников, председатель комитета по законодательству. Первые два места в списке заняли губернатор Денис Паслер и военврач Дарья Светяш.

Как сообщает ЦИК, доход Дениса Паслера в 2025 году составил 11 млн 087 тысяч 949.93 рубля. Губернатор владеет половиной земельного участка площадью 1829 кв. м в Москве и участком в 936 кв. м в Свердловской области, а также половиной частного дома площадью 555 кв. м в Москве. Кроме того, у него есть два автоприцепа: РЕСПО M33L 2009 года и СКИФ 811001 2008 года. На единственном банковском счету Паслера лежит 4026,53 рубля.

Военврач Дарья Светяш за прошлый год заработала 1 млн 339 тысяч 657,92 рубля. У нее в собственности нет ни земельных участков, ни домов, ни квартир, – только автомобиль KIA RIO 2020 года и 8 банковских счетов на общую сумму 83 717,36 рубля.

Доход Павла Крашенинникова за 2025 год составил 12 млн 739 тысяч 305,18 рубля. В Московской области у него есть земельный участок (3312 кв. м) и частный дом (483 кв. м). Кроме того, у него в собственности квартира в Москве (185,7 кв. м) и доля 0,25 в еще одной квартире (136,5 кв. м). На семи банковских счетах депутата лежат 6 105 126 рублей.

Четвертую строчку в списке ЕР занимает спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина. В 2025 году ее доход составил 11 млн 792 тысячи 462,70 рубля. Людмила Бабушкина владеет четырьмя земельными участками в Свердловской области – 45, 1206, 1629 и 1785 кв. м.; жилым домом (108,9 кв. м) и тремя квартирами – 47,1, 51,6 и 87,1 кв. м. Также у нее есть нежилое помещение – 25,6 кв. м и нежилое здание – 24 кв. м. На девяти банковских счетах спикера лежит 3 254 328,90 рубля.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая занимает пятую строчку в списке, в прошлом году заработала 8 млн 264 тысячи 754,50 рубля. В Свердловской области у нее две квартиры: 131,7 кв. м и 43,4 кв. м (0,25). На трех банковских счетах Рябцевой – 187 550,37 рубля.

Кроме единороссов, сведения о своих доходах уже раскрыли кандидаты в Госдуму от КПРФ и «Новых людей».

Председатель Свердловского РО КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев в прошлом году заработал 8 млн 184 тыс. 171,40 рубля. У него есть квартира площадью 92,6 кв. м и 178 800 рублей на 6 банковских счетах.

Депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Демин заработал 11 млн 032 606,80 рубля. У него есть земельный участок (1500 кв. м) и жилой дом (152,5 кв. м) в Московской области, автомобиль KIA SP2 (SELTOS), 2020 г., и 233 906 рублей на 6 банковских счетах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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