В Свердловской области стартовала выборная кампания

В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания после публикации постановления заксо о назначении выборов на 20 сентября. С завтрашнего дня начнется выдвижение кандидатов.

В 2026 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов сразу трех уровней: Государственной думы, регионального заксобрания и дум 35 муниципалитетов.

На выборах в Госдуму и заксо голосование будет проходить по двум бюллетеням – депутатов избирают по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% избирателей Свердловской области, они получат для голосования пять бюллетеней. Исключением станет Унже-Павинское сельское поселение Таборинского района. И в районную думу, и в думу Унже-Павинского запланированы выборы. Таким образом, жителям села выдадут для голосования сразу шесть бюллетеней.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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