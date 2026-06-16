российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Назначены выборы депутатов Свердловского заксобрания

Выборы депутатов законодательного собрания Свердловской области состоятся 20 сентября 2026 года. Сегодня областной парламент утвердил это решение. В этот же день по всей России пройдут выборы девятого созыва Госдумы.

«В Свердловской области предстоит избрать 50 депутатов: 25 – по единому избирательному округу (по партийным спискам) и 25 – по одномандатным округам. Организующей данные выборы комиссией является облизбирком. Полномочия 25 окружных избирательных комиссий возложены на 25 территориальных избирательных комиссий», – сообщили в пресс-службе свердловского областного избиркома.

Выдвижение кандидатов начнется в день, следующий за днем опубликования постановления о назначении выборов.

В ИКСО уточнили, что поскольку региональные выборы совмещены с федеральными, решение о количестве дней голосования будет принимать Центризбирком.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Выборы в заксо

Депутаты предложили провести выборы в заксо 20 сентября / На Урале началась подготовка к выборам / Генерал уступил директору АЭС, а ректор УрФУ – мэру / Кандидатам в депутаты запретили рисовать на листовках вымышленных и умерших людей / На праймериз ЕР в Госдуму конкурс превысил 11 человек на место / Каждый должен привести пятерых. Бюджетникам дали разнарядку на праймериз / Уже три депутата от КПРФ заявились на праймериз «Единой России» / В Екатеринбурге появятся участки более чем на 3000 избирателей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в заксо,