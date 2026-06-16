Назначены выборы депутатов Свердловского заксобрания

Выборы депутатов законодательного собрания Свердловской области состоятся 20 сентября 2026 года. Сегодня областной парламент утвердил это решение. В этот же день по всей России пройдут выборы девятого созыва Госдумы.

«В Свердловской области предстоит избрать 50 депутатов: 25 – по единому избирательному округу (по партийным спискам) и 25 – по одномандатным округам. Организующей данные выборы комиссией является облизбирком. Полномочия 25 окружных избирательных комиссий возложены на 25 территориальных избирательных комиссий», – сообщили в пресс-службе свердловского областного избиркома.

Выдвижение кандидатов начнется в день, следующий за днем опубликования постановления о назначении выборов.

В ИКСО уточнили, что поскольку региональные выборы совмещены с федеральными, решение о количестве дней голосования будет принимать Центризбирком.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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