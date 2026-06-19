На выборы в Свердловское заксобрание потратят 317 миллионов рублей

Организация выборов депутатов Свердловского заксобрания обойдется в 317 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на оплату труда 23 тысяч членов избирательных комиссий, закупку товаров и услуг для проведения избирательной кампании.

«Я думаю, эта цифра еще неокончательная, поскольку у нас будет проект «Информ УИК». Денежные средства на него будут доведены дополнительно, сейчас мы ждем решения Центральной избирательной комиссии. Стоимость работы члена участковой комиссии составляет 45 рублей в час. К сожалению, мы не можем повлиять на эту ставку, она определяется вышестоящей комиссией. А работать члены УИК будут как минимум 10 дней по утвержденному графику», – сообщила председатель облизбиркома Елена Клименко на пресс-завтраке с журналистами.

Напомним, выборы в Госдуму и региональное заксобрание состоятся с 18 по 20 сентября. Как и в предыдущие три года, перед выборами члены участковых комиссий будут обходить дома и квартиры избирателей, чтобы рассказать им о способах голосования. В обходах будет задействовано около 9 тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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