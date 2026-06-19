Свердловские избирательные участки подготовят на случай воздушной тревоги

Председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко рассказала, как будут проходить выборы при объявлении угрозы БПЛА или ракетной опасности в регионе.

«С 2022 года перед каждыми выборами мы выпускаем «красную книгу». Это методичка для членов УИК по порядку действий в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, у нас всегда есть резервные участки, которые мы можем использовать в случае чего. Что касается связи, то мы уже тестировали использование «белых списков», все работает. С учетом точек Wi-Fi, я думаю, никаких проблем с проведением дистанционного электронного голосования в области не возникнет», – сообщила Елена Клименко на пресс-завтраке с журналистами.

Она отметила, что свердловские избиркомы также обращаются к опыту коллег из приграничных территорий России. Методичка для членов УИК постоянно обновляется, и в этом году туда добавят алгоритм действий при воздушной тревоге. «Волноваться точно не стоит. Избирательные участки будут готовы и к таким событиям», – добавила глава облизбиркома.

Напомним, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Жители Свердловской области будут избирать депутатов сразу трех уровней: Госдумы, регионального заксобрания и дум 35 муниципалитетов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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