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Медведев назвал пятерку лидеров списка ЕР на выборах в Госдуму

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на партийном съезде в Москве назвал пятерку лидеров списка ЕР на выборы в Госдуму в сентябре.

По словам Медведева, в пятерку вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.

«Список должны возглавить люди, которых знает наша страна, благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации», – сказал Медведев на съезде партии.

Полный состав списка кандидатов позднее представит секретарь генсовета партии Владимир Якушев, сообщил Медведев.

На съезде ЕР ранее выступил президент России Владимир Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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