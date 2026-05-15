На праймериз ЕР в Госдуму конкурс превысил 11 человек на место

Завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России» для участия в сентябрьских выборах разного уровня.

В Свердловской области, где в этом году пройдут пять выборных кампаний, в праймериз примут участие 594 человека.

Из них 114 будут бороться за вхождение в список кандидатов в Государственную думу. Учитывая, что проходных мест в регионе не более десяти (семь – по одномандатным округам и три – по партийному списку), конкурс составляет более 11 человек на место.

За мандат депутата областного заксо сразятся 322 человека. Тут конкуренция чуть меньше – 6,5 человека на место.

Еще меньшей популярностью пользуются выборы в муниципальные думы. В этом году на Урале депутатов будут выбирать в Березовском, Каменске-Уральском и Верхней Пышме (довыборы). Здесь на один мандат претендуют по 3-4 человека.

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что в целом по стране на праймериз в Госдуму зарегистрировались 4,4 тысячи кандидатов. Средний конкурс, как и в Свердловской области, составляет 11 человек на место. От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Почти половина участников предварительного голосования – беспартийные. Треть кандидатов представляют малый и средний бизнес, 12% – педагоги, 10% – представители социальной сферы и общественности, 4% участников – врачи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

