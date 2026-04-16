Четверг, 16 апреля 2026, 09:12 мск

Елена Кукушкина не попала на праймериз КПРФ по выборам в Госдуму

Первый секретарь окружного комитета КПРФ ЯНАО, депутат заксо Елена Кукушкина не вошла в список участников предварительного голосования КПРФ.

Как сообщается на сайте «Народный кандидат КПРФ», в Ямало-Ненецком одномандатном округе № 225 партия предлагает поддержать первого секретаря окружного комитета ЛКСМ, помощника депутата заксо ЯНАО Александра Ламдо.

В список для предварительного голосования попали кандидаты, которые обсуждались и были рекомендованы региональными отделениями КПРФ. Итоги «Народного кандидата» утвердит предвыборный съезд КПРФ в начале июня.

Салехард, Евгения Вирачева

