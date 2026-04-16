Подпишись на каналы
Четверг, 16 апреля 2026, 13:00 мск

Лидер коммунистов ХМАО-Югры заявился на праймериз КПРФ в Госдуму

Первый секретарь окружного комитета КПРФ ХМАО-Югры, депутат окружной думы Алексей Савинцев принимает участие в предварительном голосовании КПРФ по Нижневартовскому одномандатному округу № 223.

По Ханты-Мансийскому одномандатному округу № 222 в предварительном голосовании КПРФ участвует депутат окружной думы, тренер по боксу Василий Жуков.

Как уже писал «Новый День», в список попали кандидаты, которые обсуждались и были рекомендованы региональными отделениями КПРФ. Итоги голосования по проекту «Народный кандидат» утвердит предвыборный съезд КПРФ в начале июня.

Ханты-Мансийск, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

