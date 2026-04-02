Уральские депутаты остались в Telegram, несмотря на блокировку

Депутаты Госдумы РФ от Свердловской области продолжают пользоваться мессенджером Telegram, несмотря на его «полную блокировку» с 1 апреля.

Как выяснил «Новый день», парламентарии все еще отчитываются перед избирателями по привычным каналам связи. Например, единоросс Андрей Альшевских вчера опубликовал несколько постов, но указал под ними ссылку на свой канал в МАХ. Кстати, подписчиков в отечественном мессенджере у Альшевских пока в восемь раз меньше.

Сергей Бидонько вчера рассказал в телеграм-канале о своей поездке на север Свердловской области. Удивительно, как депутат всего за пару месяцев расширил аудиторию до 8,5 тысячи подписчиков, хотя в январе у него было их около 300.

Представитель «Новых людей» Александр Демин по-прежнему использует телеграм-канал как основную онлайн-площадку. Аудитория его канала выросла до 2,2 тысячи подписчиков, а с конца марта Демин стал прикреплять к постам ссылку на свой канал. 1 апреля он также делал публикации о работе в Госдуме.

Единороссы Лев Ковпак и Зелимхан Муцоев, несмотря на малое количество подписчиков в «телеге», продолжают публиковать там посты. Первый вчера рассказал об отправке гуманитарной помощи в зону СВО, а второй – о решении проблемы с междугородним автобусом в поселке Арти.

В телеграм-канале Максима Иванова опубликован пост от 31 марта, в нем парламентарий предупреждает о мошенниках. Его коллега Жанна Рябцева разместила последнюю публикацию 30 марта. При этом в МАХ у нее аналогичный пост, то есть говорить о переходе только в отечественный мессенджер пока рано.

Сергей Чепиков в своем не слишком популярном канале в Telegram по привычке делает перепосты. Кстати, официальный телеграм-канал Госдумы РФ тоже продолжает работу в опальном мессенджере.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

