Выдвижение кандидатов в кандидаты в депутаты начнется через неделю

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы начнется 11 марта.

Как сообщает пресс-служба партии, выдвижение продлится до 30 апреля. С момента выдвижения каждый кандидат сможет вести агитационную работу. До 15 мая каждый кандидат должен опубликовать два видеоматериала и рассказать сначала о себе, а потом о своей программе. Однако участники СВО освобождены от этого условия.

С 20 апреля по 29 мая пройдет регистрация избирателей через «Госуслуги». С 25 мая по 31 мая пройдет само голосование.

«Единая Россия» предусмотрела преференции для кандидатов – участников СВО. Они получают дополнительно 25% от того количества голосов, которые наберут в ходе недели голосования.

Каждый кандидат при регистрации для участия в праймериз должен для себя определить – хочет ли он избираться по одномандатному избирательному округу, либо по списку. Совмещение не будет допускаться. По итогам процедуры кандидат должен обрести партийный статус – либо статус сторонника, либо члена партии

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил, что принципы предварительного голосования «Единой России» неизменны – честность и прозрачность. «Никаких кулуарных договоренностей. Только открытая конкуренция и доверие граждан», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в этом году впервые в преддверии выборов в Государственную думу предварительное голосование проведет КПРФ. Процедура пройдет с середины марта по середину мая. В июне будут подведены итоги, после чего окончательный список кандидатов вынесут на съезд партии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

