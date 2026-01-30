Интернет-витрина уральских депутатов Госдумы. Часть третья: оппозиционеры

«Новый День» представляет третью, и заключительную, часть проекта о том, как депутаты Госдумы, представляющие Свердловскую область, ведут онлайн-работу с избирателями. В федеральном парламенте всего три депутата, избранных от системной оппозиции. И двое из них не упускают шанса заявить о себе в интернете.

Андрей Кузнецов: партийная линия важнее всего

Депутат от «Справедливой России» ведет персональную страницу в «ВКонтакте», на которую подписано 7,6 тысячи человек. Контент строго соответствует партийной линии. Андрей Кузнецов регулярно сообщает о законодательных инициативах СР и Сергея Миронова, отчитывается об отправке гуманитарной помощи в зону СВО, рассказывает о проблемах «родной Свердловской области». Отчеты о встречах с избирателями по проблемным вопросам набирают наибольшее количество просмотров (1-2 тысячи). Еще Андрей Кузнецов очень болеет за Екатерину Есину, которую партия выдвинула на конкурс на должность главы Екатеринбурга. И хотя результат мэрского конкурса предрешен, депутат подчеркивает, что Есина – единственный оппозиционный кандидат, дошедший до финального голосования.

В «Одноклассниках» личной страницы у Кузнецова нет, но ее успешно заменяет группа свердловского отделения партии «Справедливая Россия». С мессенджерами «Телеграм» и МАХ депутат не работает.

Александр Демин: даешь молодежь

Депутат от партии «Новые люди» представляет в Госдуме сразу несколько регионов: Свердловскую, Курганскую, Калужскую, Ростовскую области. В ВК у него 2,7 тысячи друзей, а лента наполнена отчетами об участии в самых разных мероприятиях: бизнес-конференциях, совещаниях, лекциях, круглых столах. Также депутат держит имидж представителя интересов молодого поколения. Например, он пишет об особенностях потребительского поведения зумеров или о поддержке молодых предпринимателей.

Однако основной канал связи Александра Демина с избирателями – телеграм, хотя подписчиков там меньше (1,7 тысячи человек). Помимо отчетов о работе в Госдуме и с публичных мероприятий, депутат постит там еженедельный дайджест новостей из мира бизнеса. Посты собирают больше просмотров, чем в ВК.

«Одноклассники» Александр Демин ожидаемо игнорирует, канала в мессенджере МАХ у него тоже нет.

Николай Езерский: zero

У 69-летнего депутата от КПРФ нет соцсетей. Либо он тщательно их скрывает.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

