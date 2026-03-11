российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2026, 16:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На праймериз «Единой России» пришли первые кандидаты

В Свердловской области появились первые кандидаты на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Как сообщили в пресс-службе партии, заявления подали руководитель Свердловского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Попилин, сторонник «Единой России» Елена Осипова и молодогвардеец, волонтер СВО Никита Шабанов. Ранее они ни в каких выборах не участвовали.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы пройдет с 11 марта по 30 апреля. С момента выдвижения каждый кандидат сможет вести агитационную работу. С 20 апреля по 29 мая пройдет регистрация избирателей через «Госуслуги». С 25 мая по 31 мая пройдет само голосование.

«Единая Россия» предусмотрела преференции для кандидатов – участников СВО. Они получают дополнительно 25% от того количества голосов, которые наберут в ходе недели голосования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Выдвижение кандидатов в кандидаты в депутаты начнется через неделю

Метки / Выборы в Госдуму

В Екатеринбург приехал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий / Выдвижение кандидатов в кандидаты в депутаты начнется через неделю / Эксперт рассказал, какой будет явка на выборах в Госдуму / Свердловскую область ждет «Сысерть 2.0»: эсеры намерены оседлать «мусорный протест» (ДОКУМЕНТ) / За 10 лет количество политических партий на Урале сократилось втрое / Интернет-витрина уральских депутатов Госдумы. Часть третья: оппозиционеры / Интернет-витрина уральских депутатов Госдумы. Часть вторая: соцсети как обязаловка / Интернет-витрина – как уральские депутаты Госдумы ведут соцсети

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в Госдуму, Выборы в заксо,