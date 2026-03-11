На праймериз «Единой России» пришли первые кандидаты

В Свердловской области появились первые кандидаты на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Как сообщили в пресс-службе партии, заявления подали руководитель Свердловского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Попилин, сторонник «Единой России» Елена Осипова и молодогвардеец, волонтер СВО Никита Шабанов. Ранее они ни в каких выборах не участвовали.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы пройдет с 11 марта по 30 апреля. С момента выдвижения каждый кандидат сможет вести агитационную работу. С 20 апреля по 29 мая пройдет регистрация избирателей через «Госуслуги». С 25 мая по 31 мая пройдет само голосование.

«Единая Россия» предусмотрела преференции для кандидатов – участников СВО. Они получают дополнительно 25% от того количества голосов, которые наберут в ходе недели голосования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

