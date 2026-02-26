Эксперт рассказал, какой будет явка на выборах в Госдуму

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в сентябре составит от 45 до 52%, а за партию власти проголосуют около половины из них.

Такой прогноз дал РИА «Новый День» политический обозреватель Андрей Перла. «Если бы меня спросили (собственно, не раз спрашивали) как эксперта, я бы предположил, что явка на выборы в ГД будет в коридоре 45-52%, а 50% голосующих за партию власти – это наиболее реалистичное видение, там коридор 48-53%, где-то так, – отметил эксперт. – Конечно, при том условии, что ЕР не совершит в ходе кампании фатальных ошибок и при этом не произойдет какого-то невероятного экономического обвала. Экономический обвал выглядит невероятным, ЕР идет на выборы с опытными руководителями, спикерами и технологами – так что не вижу повода не верить в ее победу».

Перла подчеркнул, что интрига на предстоящих выборах – в другом: как распределятся голоса второй половины избирателей, удержится ли ЛДПР на втором месте и прорвутся ли в думу «партии второго эшелона» – «Зеленые», Партия прямой демократии и т. д. При этом у КПРФ, которая в последние несколько лет сдала позиции, появился шанс вернуть позиции второй партии страны, так как у граждан есть огромный запрос на агитацию за равенство, за «отнять и поделить».

Как уже сообщалось, в сентябре состоятся очередные выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в ряде регионов, в том числе в Свердловской области, пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ.

Накануне РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента довела до региональных властей обновленные целевые показатели на выборы в думу. Они составляют: явка – 50% и результат «Единой России» (ЕР) – 55%. «Это не цифры, которых нужно добиться в каждом регионе, а общий совокупный результат, который хотели бы видеть в Кремле», – объясняет собеседник РБК. По словам источников, каждый регион получает еще и индивидуальные ориентиры по показателям, в зависимости от локальной ситуации.

Как уже писал «Новый День», в 2021 году в Свердловской области явка избирателей на парламентские выборы составила 48,44%. «Единая Россия» получила 34,72 % голосов, КПРФ – 21,36, «Справедливая Россия» – 12,77, ЛДПР – 8,78, «Новые люди» – 8,04%. Во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

