В Свердловской области подготовили новую схему избирательных округов: часть Академического стала Первоуральским

Избирком Свердловской области подготовил проект новой схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов регионального заксобрания, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, схема избирательных округов утверждается на 10 лет, действующий сейчас документ был принят 22 марта 2016 года. Раз в 10 лет схема корректируется для того, чтобы численность избирателей во всех округах была примерно одинаковой с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 процентов. Средняя норма представительства на один мандат сейчас составляет 132 686 избирателей.

Согласно проекту, в регионе остается 25 одномандатных округов. Однако на территории Екатеринбурга их станет больше. Сейчас их девять. Семь – по названиям административных районов Екатеринбурга (Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский), а также два округа, которые заходят на территорию города частично – Белоярский (захватывает восточную часть Октябрьского района) и Сысертский (южная часть Чкаловского района).

По проекту новой схемы к Березовскому округу прирезали часть Орджоникидзевского района (часть Эльмаша, поселки Березит, Калиновка), к Ревдинскому – западную часть Чкаловского района (Ботаника, Уктус), к Первоуральскому – часть Академического района, поселки Медный и Чусовское Озеро.

Таким образом, создание самостоятельного Академического избирательного округа не планируется.

Проект схемы направлен в заксо для утверждения депутатами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

