На выборах-2026 особое внимание будет приковано к Свердловской области

В 2026 году в Свердловской области будут выбирать не только депутатов Государственной думы, но и новый состав регионального заксобрания. Поэтому Урал будет находиться под пристальным вниманием федеральных кураторов политических процессов.

О том, что выборы в Свердловской области будут представлять большой интерес, заявил 18 декабря на брифинге секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, пишет ТАСС. «Регионы в зоне нашего особого внимания – Самарская и Томская области, а также Свердловская область, где пройдут выборы в законодательное собрание», – отметил Якушев. Он также включил в список таких регионов Орловскую и Вологодскую области.

Владимир Якушев также сделал прогноз, что по итогам выборов в Госдуму персональный состав фракции ЕР изменится.

По мнению председателя Экспертного клуба Свердловской области Анатолия Гагарина, в Свердловской области такая ротация возможна, но вряд ли обновление будет существенным. Вероятно, в списке появится одно-два новых имени.

По мнению эксперта, «Единая Россия» при формировании списков и федеральном, и на региональном, и особенно – на муниципальном уровне сделает ставку на участников СВО, как и говорил ранее президент Владимир Путин. Но, подчеркнул Анатолий Гагарин, партия будет вести тщательный отбор – участники спецоперации должны быть настоящими. От лиц, которые пытаются выдать себя за участников боевых действий, не являясь таковыми, «Единая Россия» уже дистанцируется. «У избирателей сейчас существует сильный запрос на справедливость», – отметил Гагарин. При ротации также будут учитывать заслуги действующих депутатов в части защиты интересов избирателей и региона на федеральном уровне и законотворческую активность. «Вероятно, после Нового года уже появится ясность», – считает политолог.

Напомним, сейчас Свердловскую область в Госдуме представляют 13 депутатов: Андрей Альшевских, Сергей Бидонько, Александр Демин («Новые люди»), Николай Езерский (КПРФ), Константин Захаров, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Андрей Кузнецов (СР), Зелимхан Муцоев, Жанна Рябцева, Сергей Чепиков, Антон Шипулин («Единая Россия»).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

