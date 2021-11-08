Суд решил не вмешиваться в выборы, назвав это нарушением принципа разделения властей

Вмешательство суда в порядок определения результатов выборов нежелательно, так как нарушит принцип разделения властей. Таково решение Пресненского суда Москвы, который не нашел оснований для отмены итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу по иску кандидата Михаила Лобанова и КПРФ, пишет «Коммерсант».

По мнению суда, для отмены итогов ДЭГ необходимы бесспорные нарушения, которые исключали бы возможность установления воли избирателей, и основываться они должны только на «внешних доказательствах». Суд не нашел искажений при составлении списка избирателей, связав несогласие истцов с действиями избиркома неудовлетворенностью итогами голосования, и постановил, что приостановка транзакций по расшифровке электронных бюллетеней «не свидетельствует о нарушении воли избирателей, не влияет на итоги голосования, а потому во внимание не принимается».

Также суд постановил нежелательным «вмешательство суда в порядок формирования органов государственной власти и определения результатов выборов», так как «нарушит принцип разделения властей», а также «приведет к умалению значения формируемых органов и нивелирует волеизъявление избирателей».

По мнению юриста Алексея Рыбина, представлявшего интересы Лобанова, суд фактически отменил судебный контроль за деятельностью исполнительной власти, что дает основания оспорить порядок ДЭГ в Конституционном суде и ЕСПЧ. «Смысл иска сводится к тому, что онлайн-выборы проводит не избирком, а департамент информационных технологий Москвы, который полностью контролирует эту систему. Мы просили суд истребовать машиночитаемые носители с архивами электронного голосования. А нам ответили: зачем, ведь есть же протокол!» – пояснил адвокат.

Электоральный юрист Роман Смирнов со своей стороны обратил внимание, что в судебном решении нет ответа на вопросы заявителей. «Суд действовал по стандартной для процессов по оспариванию итогов выборов схеме: аргументы принимаются, только если они зафиксированы другими органами власти, а сами по себе жалобы не считаются доказательством нарушений. В случае же с ДЭГ, где доказательства вообще непонятно как собирать: ДЭГ регулируется теми же нормами, что и обычные выборы, но техническая процедура в законе никак не зафиксирована. Поэтому спор из юридической плоскости будет все больше уходить в сферу коммуникации», – пояснил Смирнов.

Решение суда по жалобе Лобанова стало первым мотивированным отказом из более 30 подобных исков по ДЭГ кандидатов-одномандатников и КПРФ. По их мнению, онлайн-голосование проходило с грубыми нарушениями, подсчет голосов проводил не избирком, а системное программное обеспечение, разработанное не имеющей отношения к избирательной системе сторонней организацией. Кроме того, по окончании голосования наблюдатели были лишены возможности сверить список избирателей со списком тех, кто подал заявление на ДЭГ, а также следить за ходом подсчета голосов.

Москва, Мария Соколова

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