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Среда, 24 ноября 2021, 09:02 мск

Новости Екатеринбург

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Два аутсайдера прошедших выборов судятся из-за перебранки на дебатах

Сегодня в Чкаловском суде Екатеринбурга состоится заседание по иску одного бывшего кандидата в Госдуму к другому.

Истец – Сергей Капчук, бывший кандидат в депутаты от Партии Роста и фигурант «лондонского списка» Бориса Титова, подал в суд на экс-кандидата от Партии пенсионеров Владимира Таскаева, который до этого много лет избирался депутатом от ЛДПР. Скандал между ними произошел на дебатах, которые транслировались в эфире ОТВ 24 августа этого года.

Как уже сообщал «Новый День», сначала кандидаты назвали друг друга «уголовниками», затем перешли на «ты» и на весьма повышенных тонах припомнили друг другу компрометирующие истории из прошлого.

Напомним, у обоих – довольно богатая биография. Сергея Капчука обвиняли в том, что в 1997 году он и его брат-близнец Константин провернули фиктивную сделку с покупкой за бюджетные деньги трехкомнатной квартиры в Москве, которая должна была обойтись в 2 миллиарда неденоминированных рублей. После возбуждения дела Сергей долго скрывался за границей. Вернувшегося в Россию Капчука приговорили к двум годам условно, но освободили от наказании по амнистии. 19 мая 2021 года кассационный суд изменил приговор и назначил Капчуку наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года, а статья была переквалифицирована с «тяжкой» на «средней тяжести».

Что касается Таскаева, то в новогодние каникулы 2013 года в его машине инспектор государственного охотничьего заказника «Богдановичский» обнаружил охотничьи ружья, а также две туши явно незаконно добытых косуль. Было возбуждено уголовное дело, но до суда оно не дошло: в начале 2015 года вышел срок давности (и это не единственная скандальная история с его участием). В Госдуму VII созыва (2016-2021 гг.) Таскаев не избирался, ряды ЛДПР покинул. В этом году он неожиданно появился в свердловском списке РППС.

По итогам выборов 2021 года депутатом не стал ни один из них.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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