Известного телеведущего вызвали в СК из-за оскорблений в эфире

Известного телеведущего вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений. Как оказалось, из-за оскорблений, прозвучавших в эфире. Речь идет о сотруднике «Областного телевидения» Евгении Енине.

Как рассказал он сам, ему пришла повестка на 28 апреля, однако посетить следственный отдел он смог только сегодня. Только тогда он выяснил, зачем его вызвали. «Дело было в сентябре прошлого года на дебатах кандидатов в Госдуму. Сошлись два представителя политического палеолита Свердловской области, Таскаев и Капчук. Таскаева понесло хулиганить, и он наговорил про Капчука всякого. Подробностей не помню, что зафиксировано в протоколе, потому врать про намеки на гомоэротическую связь Капчука с тогдашним председателем правительства Воробьевым не буду. Капчук обиделся как первый раз и накатал заяву. Дело дошло, как я понимаю, до суда, суд отправил дело в СК по клевете. Ну а поскольку я рядом с этими ... стоял, меня теперь с ранья на опросы таскают», – написал Енин.

Сергей Капчук, бывший кандидат в депутаты от Партии Роста и фигурант «лондонского списка» Бориса Титова, еще прошлой зимой подал в суд на экс-кандидата от Партии пенсионеров Владимира Таскаева, который до этого много лет избирался депутатом от ЛДПР. На дебатах в эфире ОТВ в августе 2021 года между ними произошла склока. Сначала кандидаты назвали друг друга «уголовниками», затем перешли на «ты» и на весьма повышенных тонах припомнили друг другу компрометирующие истории из прошлого.

Как уже писал «Новый День», Капчука обвиняли в том, что в 1997 году он и его брат-близнец Константин провернули фиктивную сделку с покупкой за бюджетные деньги трехкомнатной квартиры в Москве, которая должна была обойтись в 2 млрд неденоминированных рублей. После возбуждения дела Сергей долго скрывался за границей, а когда вернулся в Россию, был приговорен к двум годам лишения свободы условно, но тут же был амнистирован. Позднее кассационный суд изменил приговор и назначил Капчуку наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года, а статья была переквалифицирована с тяжкой на средней тяжести.

Таскаев же прославился в новогодние каникулы 2013 года, когда в его машине инспектор государственного охотничьего заказника «Богдановичский» обнаружил ружья, а также две туши явно незаконно добытых косуль. Было возбуждено уголовное дело, но до суда оно не дошло: в начале 2015 года вышел срок давности (и это не единственная скандальная история с его участием). В Госдуму VII созыва Таскаев не избирался, ряды ЛДПР покинул, а в прошлом году попытал свои силы от Российской партии пенсионеров за справедливость.

Оба кандидата в Госдуму не попали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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