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Публикации за 24.01.17

Уральский экс-депутат Госдумы Таскаев под угрозой суда освободил служебную квартиру

Уральский экс-депутат Госдумы Таскаев под угрозой суда освободил служебную квартиру

Депутат Государственной думы от Свердловской области Владимир Таскаев наконец освободил служебную квартиру, в которой проживал в статусе народного избранника.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне в СМИ появилась информация о том, что Таскаев по-прежнему не сдал казенное жилье, которое ему представило государство в Москве на время работы парламента. Глава комитета по регламенту Госдумы РФ Ольга Савастьянова заявила, что покинуть квартиру по закону он должен был еще до 5 декабря 2016 года, затем срок продлили до 20 января, и теперь управление делами может подать на уральского экс-депутата в суд. Вместе с Владимиром Таскаевым наказание грозило еще одному депутату Госдумы РФ прошлого, шестого созыва – экс-депутату от КПРФ Михаилу Заполеву.

Между тем, по данным заместителя председателя комитета по регламенту и организации работы ГД Михаила Романова, в данный момент единственным, кто до сих пор не освободил свободное жилье в Москве, остается Заполев. «Депутат Таскаев съехал за выходные, квартира свободная, – отметил он. – А Заполев не съехал. И, со слов управления делами (президента РФ – прим. ред.), обещает до конца января съехать, еще неделю просит. Я так понимаю, что управделами уже готовит материалы для обращения в суд. Потому что неделями так продлевать срок… Уже все разумные и неразумные грани перешло», – цитируют Романова федеральные СМИ.

Ранее Романов сообщал, что служебное жилье по состоянию на 9 января не покинули три экс-депутата, среди которых числился также Михаил Яшин из «Единой России». При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин признавался, что отдельные парламентарии не платили за коммунальные услуги в служебном жилье в течение нескольких месяцев. И на одном из прошедших заседаний Совета ГД он дал поручение фракциям составить списки депутатов-неплательщиков.

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