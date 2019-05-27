2 года условно и амнистия – Сергею Капчуку, который был в международном розыске, вынесен приговор (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Верх-Исетском районном суде в Екатеринбурге состоялось оглашение приговора по громкому делу 22-летней давности о мошенничестве с 2 миллиардами неденоминированных рублей. На скамье подсудимых главный фигурант уголовного процесса Сергей Капчук, который скрывался от правосудия за границей 13 лет.

Приговор по делу из 90-х

По версии следствия, в 1997 году подсудимый вступил в сговор со своим братом-близнецом Константином, работавшим в то время в руководстве СвЖД. Сам Сергей на тот момент являлся заместителем постоянного представителя представительства губернатора Свердловской области при президенте РФ. По материалам дела, братья провернули фиктивную сделку с покупкой 3-х комнатной квартиры в Москве, которая должна была обойтись в 2 миллиарда неденоминированных рублей. «СвЖД приобретает данную квартиру в интересах правительства Свердловской области. Ставит её на баланс, а правительство Свердловской области освобождает СвЖД от выплат обязательных платежей (налогов на собственность). Незаконность схемы в том, что квартира не была приобретена по условиям схемы данного взаимозачета. Денежные средства ушли на другой счет. На личный счет Константина Капчука», – говорит старший помощник прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Татьяна Судник. Квартира в итоге была оформлена не на правительство области, как предполагалось по договору.

В 2001 году свердловская прокуратура впервые возбудила в отношении Капчуков уголовное дело по факту хищения средств в размере двух млрд. рублей (неденоминированных) из бюджета. Правительство области, не дожидаясь окончания следствия, по инициативе премьера Алексея Воробьева подало в суд на руководство Свердловской железной дороги, когда выяснилось, что квартира оформлена на Капчука, а не на правительство области, как было оговорено в договоре. Суд был выигран, 2 млрд. рублей были взысканы с СвЖД в пользу областного бюджета, а взаимозачет отменен.

Константин Капучк был арестован по данному делу в октябре 2005 года, его брат скрылся за границей. 26 октября 2006 года Верх-Исетский районный суд приговорил Константина Капчука к 5 годам и 4-м месяцам лишения свободы в колонии общего поселения за мошенничество. Однако в феврале 2007 года свердловский областной суд освободил бизнесмена. Кнстантин Капчук был освобожден по амнистии, объявленной Госдумой РФ в 2006 году, согласно ей, наказание снималось с преступников, совершивших преступления небольшой тяжести.

Сергей Капчук 13 лет он скрывался от правосудия за границей и вернулся в Екатеринбург в декабре 2018 года, заранее став членом списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном размере». Сам подсудимый заявил, что дело против него сфабриковали. «Дело было сфабриковано по заданию уралмашевской преступной группировки. Это было орудием борьбы за Салдинский металлургический завод, за мой завод, у которого акции были украдены», – заявляет журналистам Капчук.

Верх-Исетский суд признал Сергея Капчука виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном размере». Подсудимого приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока. Но в соответствии с п.1 постановления ГД ФЗ РФ об объявлении амнистии «В связи 55-летием победы в ВОВ 1941-1945 годов» Капчук был освобожден от назначенного наказания.

Бизнесмен намерен оспорить решение суда и добиться оправдательного приговора.

Екатеринбург, служба информации

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