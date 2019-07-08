Свердловский избирком отказал в регистрации Сергею Капчуку из-за судимости

Избирком Свердловской области отказал в регистрации кандидату в депутаты Госдумы по Серовскому округу Сергею Капчуку. Бизнесмен, напомним, был выдвинут от Партии Роста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комиссии, основанием для отказа стало отсутствие у кандидата пассивного избирательного права. Согласно подпункту 2 части 8 статьи 4 ФЗ «О выборах депутатов Госдумы», гражданин не может быть избран, если был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и если со дня снятия или погашения судимости прошло менее 10 лет. Судимость кандидата Сергея Капчука (он был осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество») снята 27 мая 2019 года, о чем он сам указал в заявлении о согласии баллотироваться.

Сам Капчук заявил, что будет обжаловать отказ в Центральной избирательной комиссии. На это у него есть десять дней. «Как же они нас боятся! Я только что получил незаконный отказ в регистрации кандидатом. Будем отменять через ЦИК. Никаких судимостей у меня нет!!! Избирком просто тянет время. Видимо не нравится что я должен был получить регистрацию первым. Жалобу подаю немедленно», – написал он в фейсбуке.

Напомним, Сергей Капчук провел в бегах за границей около 15 лет и вернулся в Россию около года назад при активном содействии бизнес-обмудсмена и лидера Партии Роста Бориса Титова. После возвращения Капчука судили в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по делу 22-летней давности о мошенничестве. Его признали виновным, приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока и амнистировали в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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