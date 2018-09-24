В день своего рождения беглый олигарх Капчук впервые за 15 лет вернулся в Екатеринбург

Бывший свердловский депутат, бизнесмен Сергей Капчук сегодня впервые за 15 лет прилетел в родной город.

Об этом Капчук сообщил на своей странице в соцсети. «В день рождения 24 сентября Бог сделал мне подарок. На два дня. С разрешения следователя. Впервые за долгих 15 лет. Буду рад всех увидеть и обнять родителей наконец!)», – написал он.

Напомним, одиссея Капчука началась еще в 2003 году. Подозреваемый в мошенничестве бывший свердловский политик и предприниматель бежал от уголовного преследования за границу, много лет прожил в Великобритании. В мае этого года он обратился к российским СМИ. Он заявил, что в полной мере «испытал на себе весь цинизм и лицемерие британской прессы и британского правительства», опасается за свою жизнь и хочет вернуться на родину. Похлопотать за него перед российскими властями взялся бизнес-омбудсмен Борис Титов. Из Лондона Капчук в мае прибыл в Хорватию, но местные пограничники без объяснений изъяли у него британский паспорт и велели ехать за ним в британское посольство. Капчук вместо этого сбежал в посольство РФ, где провел целый месяц, после чего наконец с помощью российских дипломатов вернулся на родину.

Свое уголовное дело Капчук всегда называл сфабрикованным и надеется, что оно будет вовсе прекращено. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, живет в Москве, но следователи разрешили ему сегодня приехать в Екатеринбург на встречу с семьей.

Екатеринбург, служба информации

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