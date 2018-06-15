Блудный олигарх, бежавший от британского правительства, скоро будет в Москве (ФОТО)

Одиссея эмигранта Сергея Капчука, который сначала бежал из России на Запад, а потом – двинулся в обратном направлении, подходит к концу.

Как сообщил РИА «Новый День» сам Капчук, сегодня он наконец получил на руки билет на рейс от Загреба до Москвы. В столице России его самолет должен приземлиться в 17:10 по местному времени. В аэропорт его провожал лично посол РФ в Хорватии Анвар Азимов, который целый месяц вел с хорватскими властями переговоры, чтобы они разрешили Капчуку вернуться в Россию.

«Вылет разрешили только сегодня. Выпускать не хотели. У них была команда вернуть меня в Лондон. Встречать меня будут в Москве, у трапа самолета, ареста и задержания не будет. Титов гарантировал», – рассказал Капчук.

Напомним, в начале мая бывший свердловский политик и предприниматель Сергей Капчук, много лет проживший в эмиграции, обратился к российским СМИ. Он заявил, что в полной мере «испытал на себе весь цинизм и лицемерие британской прессы и британского правительства», опасается за свою жизнь и хочет вернуться на родину. Похлопотать за него перед российскими властями взялся бизнес-омбудсмен Борис Титов. Из Лондона Капчук в мае прибыл в Хорватию, но местные пограничники без объяснений изъяли у него британский паспорт и велели ехать за ним в британское посольство. Однако Капчук вместо этого сбежал в посольство РФ, где провел целый месяц.

Загреб, Лондон, Москва, служба информации

Загреб, Лондон, Москва. Другие новости 15.06.18

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