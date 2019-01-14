Посадят – не посадят. В Екатеринбурге начинается суд над махинатором из 90-х Сергеем Капчуком

Сегодня, 14 января, в районных судах уральской столицы стартуют два судебных процесса с участием объявленного в международный розыск Сергея Капчука. Утром в Верх-Исетском суде начнется рассмотрение уголовного дела 22-летней давности о мошенничестве с 2 миллиардами неденоминированных рублей Свердловской железной дороги, выделенных ею на приобретение для Капчука трехкомнатной квартиры в Москве в 1997 году. После полудня в Ленинском райсуде Капчук вновь предстанет ответчиком – уже по гражданскому иску о защите чести и достоинства, поданному против него бывшим следователем ГУ МВД Олегом Тимофеевым за обвинения в заказном характере следствия.

Из-за побега от следствия исчисление сроков давности по делу Сергея Капчука было приостановлено, поэтому после 13 лет заграничных скитаний сегодня он добровольно предстанет перед судом. Информированные источники РИА «Новый День» полагают, что рискованная попытка обвиняемого сыграть в рулетку с правосудием может иметь определенные цели. Речь об объявленном в международный розыск представителе экономического крыла бывшего ОПС «Уралмаш» рейдере Владиславе Костареве, тестирующем на Капчуке возможности собственного возвращения.

Вкратце фабула обвинения по мошенничеству Капчуков такова: в 1997 году в сговоре со своим братом-близнецом Константином, работавшим в то время в руководстве СвЖД, возглавлявший представительство губернатора Свердловской области при президенте РФ 23-летний Сергей Капчук провернул фиктивную сделку. В счет мнимой задолженности СвЖД по налогам перед областным бюджетом через руководителя администрации губернатора Сергея Туруновского и замдиректора СвЖД Петра Короткевича было достигнуто соглашение о взаимозачете в виде приобретения железнодорожниками трехкомнатной квартиры в Москве в интересах областного правительства.

Деньги были перечислены на открытый Константином Капчуком счет в латвийском Балтийском транзитном банке по фальшивой счет-фактуре от некоего ООО «Лемингтон», оформленной на тверского крестьянина Смирнова, имевшего неосторожность отдать свой паспорт при попытке трудоустройства на Черкизовском рынке в Москве. Многочисленные экспертизы подтвердили, что подпись от имени Смирнова на счет-фактуре ООО «Лемингтон» выполнена Сергеем Капчуком.

«Сергей всегда на всех подписях очень старательно выводит букву «С», так что несколько экспертов, изучив свободные образцы его почерка, пришли к однозначному выводу: подпись на липовой счет-фактуре то имени Смирнова принадлежит Сергею Капчуку», – рассказывает источник РИА «Новый День».

Любопытно, что во время распутывания криминальной схемы Сергей Капчук каким-то образом получил доступ к печати рижского прокурора, ответившего уральскому следователю, что в Балтийском транзитном банке счет на ООО «Лемингтон» отсутствует.

«Это очень интересный эпизод, – рассказывает источник РИА «Новый День» в правоохранительных органах. – Следователь направил в Балтийский транзитный банк (это уже заграница была) международный запрос-поручение для местной прокуратуры, чтобы она запросила банк о принадлежности счета.

Запрос был, как положено, направлен через нашу Генеральную прокуратуру. Через некоторое время следователю приходит ответ (причем не как положено, через латвийскую и российскую прокуратуры, а напрямую по почте) о том, что такого счета в БТБ не существует. Начинаем выяснять и видим, что туда в это время выезжал Сергей Капчук. Причем печать на ответе реально прокурорская, но каким образом был состряпан этот ответ и почему он не через Генеральную прокуратуру прошел – на этот счет одна версия, что он пытался ввести следствие в заблуждение. Когда возникли подозрения, что кто-то каким-то образом ответ «состряпал», следователь направил второй, аналогичный, запрос и ответ от того же прокурора пришел уже по официальным каналам, но уже со всеми документами, что действительно счет был открыт Константином Капчуком».

В 2006 году Константин Капчук был приговорен к 5 годам лишения свободы, но ввиду того, что брат-близнец Сергей возместил стоимость квартиры (оформленной вместо областного правительства на сожительницу Сергея Надежду Карпову), через год был амнистирован в связи со 100-летием российской Госдумы. Сергей же Капчук с 2005 года 13 лет скрывался от правосудия за границей и вернулся в Екатеринбург в декабре 2018 года, заблаговременно став членом списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Близкие к следствию по делу Капчуков источники РИА «Новый День» полагают, что возвращение объявленного в международный розыск Сергея – пробный шар в комбинации по возвращению на Урал настоящей акулы рейдерства Владислава Костарева, считавшегося главой экономического крыла бывшего ОПС «Уралмаш». В качестве одного из подтверждений этой версии называется стилистическая идентичность документов и риторики Сергея Капчука, с той, что использовал в свое время и Костарев на суде против брата Сергея – Константина Капчука.

Любопытно, что впервые Сергей Капчук и Костарев пересеклись в статусе оппонентов в борьбе за Салдинский металлургический завод и принадлежавший первому Нижнесалдинский завод рельсовых скреплений, бывший в то время монопольным поставщиком для СвЖД, закупками для которой руководил его брат Константин Капчук. Избежав уголовного преследования по делу о преднамеренном банкротстве предприятия, Сергей Капчук в статусе арбитражного управляющего завода попытался избраться его генеральным директором, однако проиграл выборы на собрании акционеров Олегу Почивалову.

Несогласный Капчук при помощи ЧОП захватил заводоуправление, а Почивалов по причине бездействия региональных властей обратился за поддержкой к представителям ОПС «Уралмаш». В итоге людям Владислава Костарева удалось перехватить контроль над предприятием и продолжить его банкротство.

Противоречия между оппонентами были, похоже, улажены несколько лет спустя, когда оба подались в бега от российского правосудия. По версии близких к следствию источников, именно Костарев является главным спонсором кампании по возвращению Сергея Капчука, чтобы на живом примере отработать собственное возможное возвращение.

Отметим, что сам Владислав Костарев обвиняется по куда более тяжкой статье – «Организация преступного сообщества», предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Кроме этого в вину ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, фальшивомонетничество и отмывание криминальных денег. Возглавляемая им группа, по данным следствия, участвовала в хищениях многомиллионных средств и активов таких предприятий, как Богдановичский фарфоровый, Артемовский машиностроительный и Красногвардейский крановый заводы. Только со счетов одного из них – Нижнесалдинского завода железнодорожных рельсовых скреплений – «черные рейдеры» Костарева увели основные средства на 358 миллионов рублей.

По версии близких к следствию источников РИА «Новый День», Костарев (который за время пребывания за границей как минимум два раза якобы погибал) может попытаться вернуться – на родине у него еще остались свои интересы и активы. Исход по делу Сергея Капчука должен стать лакмусовой бумажкой для принятия решения о возвращении Костарева через список Титова.

Самому Сергею Капчуку одновременно придется выступить ответчиком по иску бывшего следователя Олега Тимофеева, участвовавшего в арестах членов банды Костарева и разоблачении его махинаций с московской квартирой и обвиненного Капчуком в возбуждении уголовного дела по заказу ОПС «Уралмаш». Сам Тимофеев намерен добиться возбуждения против Капчука еще одного уголовного дела. Теперь уже за клевету.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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