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Понедельник, 14 января 2019, 21:03 мск

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Бывший следователь по делу Сергея Капчука готовит ему уголовное дело за клевету

Против вернувшегося из побега фигуранта по делу о мошенничестве 22-летней давности Сергея Капчука подано заявление о возбуждении уголовного дела о клевете. Об этом шла речь на сегодняшнем судебном заседании по иску о защите чести и достоинства бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией ОБЭП ГУ МВД по Свердловской области Олега Тимофеева к бизнесмену.

Поводом для подачи в полицию соответствующего заявления стали сделанные в местной прессе заявления Капчука о том, что полковник Олег Тимофеев якобы сфабриковал уголовное дело против него по заказу представителей ОПС «Уралмаш» и даже похитил некую собственность. Пока что сам Капчук и процитировавшие его издания проходят ответчиками по рассматриваемому Ленинским райсудом гражданскому делу о защите чести и достоинства бывшего полицейского, совокупная сумма требований по которому составляет 1,7 млн руб.

На вопрос судьи Серебренниковой о целесообразности подачи гражданского иска при попытке привлечь ответчиков к уголовной ответственности через полицию, Тимофеев ответил, что действует поэтапно: «Сначала хочу добиться решения о распространении порочащих недостоверных сведений, а уже в уголовной инстанции доказать их заведомо ложный характер».

В обоснование своего иска ветеран полиции привел выводы собственноручной лингвистической экспертизы, доказывающей утвердительный характер высказываний Капчука о якобы своей связи с ОПС «Уралмаш». «Меня, проработавшего 32 года в правоохранительных органах и занимавшегося, в том числе, расследованием преступной деятельности бригады Владислава Костарева (считается руководителем экономического крыла ОПС «Уралмаш», – прим. ред.) обвинения в связи с криминалом оскорбляют и порочат мое достоинство, – сказал Тимофеев. – Более того, из-за лживых сведений один из потенциальных работодателей отказал мне в приеме на работу».

Сам Сергей Капчук пытался обосновать обвинения ссылкой на некое уголовное дело в отношении Тимофеева, прекращенное, впрочем, более 10 лет назад по причине отсутствия состава преступления, а также нагрузил суд некими документами из собственного уголовного дела о мошенничестве, рассматриваемого в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Суть этих документов осталась неясной, поскольку ни истец, ни суд ознакомиться с ними не успели, а вместе с этим непонятен и их процессуальный смысл.

Часть наблюдателей за процессом подозревает, что обвинениями в заказном характере следствия Сергей Капчук пытается с помощью СМИ создать у судей образ жертвы, вынужденной бежать из страны из-за неравной борьбы со всемогущим в начале двухтысячных годов ОПС «Уралмаш». Речь идет о переделе права собственности на Салдинский металлургический завод и связанного с ним Нижнесалдинского завода рельсовых скреплений, где сам Капчук в статусе арбитражного управляющего подозревался в преднамеренном банкротстве предприятия.

Отметим, что представителям ОПС «Уралмаш» в лице группы известного рейдера Владислава Костарева действительно удалось перехватить у Капчука контроль над предприятием, однако вся его группа вскоре была разбита Олегом Тимофеевым и осуждена, а сам Костарев с 2005 года скрывается от правосудия за границей.

После 13 лет скитаний за рубежом объявленный в международный розыск Сергей Капчук решил вернуться в Россию по списку бизнес-омбудсмена Бориса Титова в надежде на объективное судебное разбирательство по делу о мошенничестве с квартирой в Москве.

Напомним, в счет несуществующих на то время долгов по налогам Свердловской железной дороги ему в статусе представителя губернатора Свердловской области и его брату Константину Капчуку в должности одного из руководителей СвЖД удалось провернуть схему с приобретением трехкомнатной квартиры неподалеку от Рублевки, оформленной затем на супругу 23-летнего Сегея Капчука Надежду Карпову. В 2006 году Константин Капчук по этому делу был приговорен к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы, Сергей же Капчук предпочел скрыться от следствия за границей.

Близкие к следствию источники РИА «Новый День» полагают, что возвращение Капчука – пробный шар в комбинации по возвращению на Урал скрывающегося, предположительно в ОАЭ, рейдера Владислава Костарева.

Суд по иску Олега Тимофеева отложен на 14 февраля, а 21 января в Верх-Исетском суде продолжится разбирательство дела о мошенничестве Сергея Капчука с московской квартирой, начавшееся сегодня.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Максим Фадейков

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