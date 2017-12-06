Титов попросит Путина простить бежавших в Лондон бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что, вернувшись из Лондона, принял решение подготовить для президента России Владимира Путина план возвращения из Великобритании скрывающихся от российского правосудия бизнесменов. По словам Титова, он намерен предложить главе государства позволить бизнесменам вернуться на родину после того, как компенсируют ущерб.

«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Мы видим, что, по крайней мере ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим», – приводит РИА «Новости» слова Титова.

Бизнес-омбудсмен также уточнил, что сначала его команда проанализирует список, затем последуют обращения к президенту, «чтобы решать их вопрос». Уточнять имена тех, за кого будет ходатайствовать, Титов не стал. «Наверно, часть этих предпринимателей действительно нарушили закон, и надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли. Но многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно что-то нарушили, что это действительно заряженные уголовные дела», – сказал Титов.

Агентство также привело список наиболее известных российских бизнесменов, которые скрываются в Великобритании из-за того, что стали фигурантами уголовных дел. Среди них владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов.

Напомним, что 26 ноября Титов был выдвинут кандидом на выборах президента России от Партии роста. По словам Титова, в ходе предвыборной гонки его главная задача – продвигать «Стратегию роста» – экономическую программу, подготовленную Столыпинским клубом. Она бюыла представлена президенту России Владимиру Путину в мае 2017 года. «С этой программой Титов идет на выборы, и чем большую поддержку получит у избирателей, тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы», – считают в партии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.17

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