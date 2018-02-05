На стол к Путину попал список желающих вернуться в Россию беглых олигархов

В Россию хотят вернуться не менее десяти бизнесменов, которые покинули страну из-за уголовного преследования. Список опальных миллионеров передал президенту Владимиру Путину уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

«В списке более десяти фамилий, и обращения продолжают поступать. История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, а на родине дело продолжает висеть», – написал Титов на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, в шести странах созданы пункты по приему обращений для представителей бизнеса, которые бы хотели прояснить детали дел в отношении них. Работа в этом направлении продолжается, потому не исключено, что список пополнится, отметил Титов.

«Я уверен, что судебные дела людей из списка надо пересмотреть. Более того, буду ходатайствовать об исключении из списков Интерпола российских предпринимателей, чья вина кажется не доказанной», – заключил бизнес-омбудсмен.

Титов встречался с беглыми бизнесменами в Лондоне 3 февраля, пишет РБК. По данным источников издания, в переговорах участвовали бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, один из основателей Mr. Doors Максим Валецкий, соратник Алексея Навального и экс-топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков, экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин и бизнесмен Алексей Шматко.

Как ранее писал «Новый День», о намерении разработать план возвращения из Великобритании скрывающихся от российского правосудия бизнесменов Титов заявил в начале декабря. Тогда правозащитник сообщил, что намерен предложить главе государства позволить бизнесменам вернуться на родину после того, как компенсируют ущерб. Бизнес-омбудсмен также уточнил, что сначала его команда проанализирует список, затем последуют обращения к президенту, «чтобы решать их вопрос». Уточнять имена тех, за кого будет ходатайствовать, Титов не стал.

Москва, Служба безопасности РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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