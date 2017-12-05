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Reuters: Российские олигархи в ужасе возвращают на родину свои зарубежные капиталы

Reuters: Российские олигархи в ужасе возвращают на родину свои зарубежные капиталы

Угроза новых санкций и риск попасть в «черный список» США заставляет деловую элиту РФ искать неординарные способы, чтобы уменьшить свои финансовые потери. В итоге может случиться наконец то, что российским властям не удалось с помощью закона о деофшоризации – вернуть часть денег отечественных олигархов в Россию, передает Reuters со ссылкой на источники в деловых финансовых кругах.

По данным Reuters, «близкие к Владимиру Путину бизнесмены опасаются санкций и пытаются обезопасить свои сбережения, возвращая их в российские банки».

Как сообщается, один из вариантов для тех, у кого есть счета за рубежом, – выпуск облигаций государственного валютного займа, которые обеспечили бы им больший доход и анонимность, чем банковские депозиты. Однако нет свидетельств, что правительство рассматривает эту идею всерьез. Минфин никак не комментирует эту тему.

При этом в РФ нет статистики о том, сколько средств держит российская элита за рубежом. Но, по оценке экономиста из Калифорнийского университета в Беркли Габриэля Зукмана, в 2014 году в офшорах находились финансовые активы на $200 млрд, что эквивалентно 10 процентам ВВП России за тот же год.

Поводом для возвращения капитала на родину стал американский закон о расширении санкций, который обязывает администрацию США представить в конце января в Конгресс доклад о наиболее богатых политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству РФ. В документе планируется указать их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.

Этот закон, по мнению юристов, повысит риски для компаний, ведущих бизнес с организациями, попавшими под санкции, и заставит «богатых российских топов завозить деньги обратно в Россию». В списке могут также оказаться топ-менеджеры, получающие доход от компаний под санкциями в виде зарплаты и бонусов.

Москва, Ольга Ветрова

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