Беглым бизнесменам из списка Титова разрешили вернуться в Россию

Пяти предпринимателям, которые находятся в федеральном розыске, Генеральная прокуратура разрешила вернуться в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

О снятии ограничений на возвращение в Россию уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову сообщил в письме заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. Речь идет о Юлии Макуриной (ООО «Афина»), Алексее Байгушеве (ГК «Квартстрой»), Андрее Маркове (ООО «Новый Век-Агро»), Алексее Новичкове (ОАО «Модус») и Владимире Артюшине (ИП).

Осенью прошлого года бизнес-омбудсмен обращался к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой предоставить гарантии для девяти беглых предпринимателей, что они не будут арестованы по возвращении в Россию. В четырех случаях генпрокуратура посчитала возможное заключение под стражу законным.

«Это не значит, что мы прекращаем работу с этими обращениями. Есть случаи, когда после предоставления в Генпрокуратуру дополнительных документов по делу надзорное ведомство пересматривало свое решение», – сказал тогда Титов.

Как ранее писал «Новый День», о намерении разработать план возвращения из Великобритании скрывающихся от российского правосудия бизнесменов Титов заявил в конце 2017 года. Тогда правозащитник сообщил, что намерен предложить президенту Владимиру Путину позволить бизнесменам вернуться на родину после того, как компенсируют ущерб.

В феврале 2018 года омбудсмен сообщил, что направил документ с именами предпринимателей главе государства. Кроме того, Титов рассказал, что в шести странах созданы пункты по приему обращений для представителей бизнеса, которые бы хотели прояснить детали дел в отношении них. Работа в этом направлении продолжается, потому не исключено, что список пополнится.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. Всего в РФ вернулись шесть человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

На Украину не пустили 8 российских моряков, посещавших Крым. / Стрелки часов Cудного дня оказались на уровне «наивысшего страха». / Госдуме предложили сделать платной регистрацию гаджетов в сотовых сетях. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»