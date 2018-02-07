Стали известны имена желающих вернуться в Россию бизнесменов

Бизнес омбудсмен Борис Титов озвучил имена предпринимателей, которые скрываются за рубежом от уголовного преследования, но готовы вернуться в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле список получили, однако общего подхода беглым бизнесменам ожидать не стоит, их вопросы рассмотрят в индивидуальном порядке с участием правоохранителей.

По словам Титова, предприниматели, с которыми он общался, скрываются в Великобритании, на Северном Кипре, в Австрии, а также на Украине, передает РИА «Новости». В настоящее время в списке фигурируют 16 бизнесменов. Москвичи Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов, предприниматель из Пензы Алексмей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леоднид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска, Александр Делис из Нижнего Новгорода и его земляки – Павел Власюк и Александр Байгушев.

Список поступил в администрацию президента, сообщил Песков. Документ будет прорабатываться соответствующими ведомствами, в том числе к рассмотрению подключат силовиков, у которых возникали вопросы к фигурантам списка.

«Безусловно, здесь какого-то общего подхода, наверное, вряд ли стоит ожидать. Каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле и почему человек не живет в России и как быть с этим дальше», – отметил пресс-секретарь главы государства.

Как ранее писал «Новый День», о намерении разработать план возвращения из Великобритании скрывающихся от российского правосудия бизнесменов Титов заявил в начале декабря. Тогда правозащитник сообщил, что намерен предложить главе государства позволить бизнесменам вернуться на родину после того, как компенсируют ущерб.

5 февраля омбудсмен сообщил, что направил документ с именами предпринимателей главе государства. Кроме того, Татов рассказал, что в шести странах созданы пункты по приему обращений для представителей бизнеса, которые бы хотели прояснить детали дел в отношении них. Работа в этом направлении продолжается, потому не исключено, что список пополнится.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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