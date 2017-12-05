Кандидат в президенты РФ Борис Титов ищет свой электорат в СИЗО / Бизнес-омбудсмен презентовал предвыборную программу и обозначил круг своих избирателей

Сегодня уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заявивший о намерении участвовать в предстоящих в марте 2018 года выборах главы государства, представил в Москве предвыборную программу. Он сообщил о намерении реализовать «Столыпинскую реформу 2.0», которая призвана повысить уровень жизни населения и улучшить политическую систему в стране.

Судя по заявлениям, прозвучавшим на пресс-конференции, Титов рассчитывает на серьезную поддержку широких слоев населения, в том числе находящихся в СИЗО граждан, которые способны преподнести «сюрприз».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в основе президентской программы Титова лежит «Стратегия роста», основанная на масштабных экономических преобразованиях, которую омбудсмен презентовал ещё в марте этого года.

По словам Титова, сейчас предприниматели и люди, незанятые в частном секторе, самой главной проблемой называют экономическую нестабильность в стране, а государство не может дать ни гарантий, ни вразумительный ответ о том, что происходит.

«Что будет завтра? Назрела необходимость сказать людям, как мы будем развиваться в ближайшие годы. Необходимо дать программу нашей экономической и социальной жизни. Дайте четко понять: вот была нефть и от этого рос спрос на внутреннем рынке, росла страна, под это приходили иностранные и российские инвестиции. Но нефть упала – расскажите, за счёт чего мы будем развиваться дальше? Какие источники роста будут являться заменителями нефти. Скажите, а план-то есть, чтобы развить эти источники. И есть ли команда, которой мы доверяем и которая могла бы повести нас по этому плану», – сказал Титов.

В этой связи он обратил внимание, что «Партия роста», которую он возглавляет, совместно с ведущими экономистами разработала новый экономический путь для России. При этом Титов подчеркнул, что к реформированию экономики нужно приступать уже сейчас, не дожидаясь пока будут реализованы другие крупные структурные реформы, запущенные государством.

С его точки зрения, главное, что нужно решить в рамках экономических преобразований – вывести бизнес из теневого сектора.

«Гаражная экономика – половина экономики страны, она сегодня составляет 48%. Когда мы видим отчеты правительства – это все отчеты о половине экономики, вторая половина нам неизвестна. Ей нужно дать условия, вести её из тени, создать новые производства, производства «простых вещей»: инструменты, гвозди, молотки – все, что в быту используется и обычно производится локально. У нас – это не так», – сказал Титов.

Второй важный аспект, над которым обещает работать команда кандидата в президенты РФ – рост производительности труда. «Мы отстали. Нас сегодня нужно импортировать любые технологии – уже не только инновационные и прорывные, вопрос встает уже и о базовых технологиях», – констатировал он.

Одновременно Титов подчеркнул, что именно государство должно взять на себя ответственность за стимуляцию развития малого и среднего бизнеса.

«Ничего не может начаться без бюджетных инвестиций. Наша страна должна перейти к политике количественного смягчения, как весь мир. Мир, оказавшись в кризисе 14-го года, тоже пытался удержаться за счёт затягивания поясов и выжидания выхода из кризиса, но пришел к выводу, что нужно кардинально менять экономическую политику и в кризис помогать экономике, чтобы колесо экономическое не остановилось», – подчеркнул он.

По мнению Титова, прежде всего в России должны появиться дешевые кредиты – сейчас Россия находится на 57 месте в мире по их доступности.

«Мы уже сегодня можем предать ускорение нашей экономике. Проценты по кредитам – ставка ЦБ – умеренно низкий рубль, стимулирующие рост налоги, стимулирование спроса по очень узким каналам, которые бы не создавали инфляционного давления», – обратил внимание Титов на ключевые положения «Стратегии роста».

«Мы считаем, что сегодня абсолютно сложились условия для того, чтобы мы могли провести «Столыпинскую реформу 2.0» – тогда страна получила бы новую, конкурентную, живую экономику. Создался бы новый мощный средний класс, который бы стал основой нашего общества и предъявлял уже совершенно другие требования к институтам демократии, свобод и развития. Это была бы новая, абсолютно современная, не уступающая никому страна», – сказал бизнес-омбудсмен.

В связи с этим он подчеркнул, что в соответствии с его программой, первое, что необходимо сделать после президентских выборов, – создать штаб реформ.

«Они (члены штаба) должны взять на себя аналитику, стратегическое планирование и реализацию промышленной политики. Мы к 2025 году имеем все возможности удвоить ВВП, а при оптимистичном сценарии, если и цена на нефть будет высокой, то объем ВВП даже может быть утроен. В противном случае нас обойдут по уровню жизни не только Китай или Турция, но и Индия и Казахстан», – пояснил Титов.

В этой связи член Федерального политического совета «Партии роста», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микро бизнеса и самозанятых граждан, известный предприниматель Дмитрий Потапенко обратил внимание, что «Стратегия роста» важна и полезна для всех жителей страны, а не только для бизнесменов.

«Неверный посыл, что мы отстаиваем интересы некого мифологического класса предпринимателей. На сегодняшний день зажатыми в тисках бюрократической системы являются до 70% наших сограждан. Это сотрудники правоохранительных органов, которые понимают, что система не дает им никакого выхлопа, люди, которые работают в государственных структурах, понимают, что они исполняют достаточно дурацкие функции, не имеют возможности порваться, потому что везде блат, коррупция. Мы говорим об освобождении экономического потенциала всех наших экономически активных граждан, о запрете на запреты, освобождении от избыточных регуляторных функций», – отметил Потапенко.

В то же время он напомнил, что только за 9 месяцев текущего года было возбуждено 240 тысяч уголовных дел против предпринимателей, в то время как за весь пошлый год их было всего 200 тысяч. «Согласитесь, если оценивать экономическими параметрами, то динамика положительная», – сказал он.

Как полагает ответственный секретарь Федерального политического совета «Партии роста» Александр Хуруджи, такой жесткий прессинг в отношении предпринимателей может в конечном итоге обернуться против нынешней власти и обеспечить «сюрприз» на выборах президента РФ.

«В СИЗО содержатся люди, которые имеют все соответствующие права – имеют право голосовать и очень активно этим пользуются. Там, как правило, происходят очень честные выборы и никто никогда не ворует голоса. 240 тысяч дел – это только возбужденных. А сколько проверок? Одна десятая примерно доходит до возбуждения уголовных дел. То есть, под мечом уголовного преследования постоянно находится 5 млн человек. Все эти вещи, которые мы проводим, призваны обратить внимание на то, в каких условиях у нас происходит правосудие и что происходит с уголовным преследованием, в частности», – сказал Хуруджи.

Он напомнил, что у задержанных «экономических преступников» также есть родственники, которые «верят и используют любую возможность, чтобы помочь своим близким». «Мы рассчитываем на их поддержку. Я боюсь загадывать, но по тем регионам, где прошла апробация, это дает большой результат. Это может быть сюрпризом», – отметил он.

Кроме прочего, представители команды Титова подчеркнули, что экономические преобразования в России приведут и к политическим изменениям.

«Сейчас будет большой запрос на тех, кто умеет работать. Чем отличаются левые либералы от правых: правые – это о том, как производить и как зарабатывать, а левые – как правильно, справедливо, но распределять. Когда есть экономические неурядицы, на первый план выходят правые либералы, которые умеют зарабатывать для себя и для страны», – сказал Титов.

Как пояснил известный политолог, заведующий кафедрой по связям с общественностью МГИМО Валерий Соловей, который возглавил предвыборный штаб бизнес-омбудсмена, в России сейчас очень сильны массовые праволиберальные ожидания.

«Вся эта гаражная экономика, почти 50% ВВП – в значительно части эти люди по своим экономическим воззрениям абсолютные правые либералы. Вы знаете, как они относятся к государству – они не хотят с ним иметь дело, они хотят иметь низкие налоги и иметь свободу развития. Как только начинается экономическое развитие, довольно быстро начинает создаваться массированный средний класс. Он начинает ощущать потребность в политической демократии для реализации своего интереса. Таким образом круг замыкается – это обычная универсальная логика формирования демократии, которая строит её с фундамента, а не с крыши», – отметил Соловей.

Москва, Мария Вяткина

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