Крах неолиберализма: российская экономика превратилась в слона / «Столыпинский клуб» представил обновленную «Стратегию роста»

Публикации за 01.03.17

Сегодня в Москве «Столыпиский клуб» презентовал программу социально-экономического развития России – «Стратегию роста» почти на 20 лет вперед. Этот проект предусматривает три этапа, которые к 2035 году должны привести страну к новой экономике и удвоению или даже утроению ВВП. Как сообщили сегодня на пресс-конференции в Москве авторы программы, «Стратегия роста» уже направлена президенту РФ Владимиру Путину и в кабинет министров.

Как сказал ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, «Стратегия роста» качественным образом отличается от всех предыдущих подобных программ в первую очередь своим подходом к решению экономических проблем.

«За последние 10 лет у нас было разработано около сотни различных программ. Ошибка, наверное, состояла в том, что их готовили представители неолиберализма, конец которого наступил в связи с финансовым кризисом 2008 года. Но последние события показывают окончательный крах этой теории», – сказал Эскиндаров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов со своей стороны отметил, что необходимо менять инструменты для воздействия на экономику и переходить от «стабилизации» к «развитию.

«Для каждого периода нужна своя экономическая теория. Сегодня нужна активная экономическая политика государства, чтобы не остановились инвестиции, чтобы колесо развития экономики продолжало движение. Главная задача в нашей программе –– не стоять, а расти. Когда ты встаешь, ты начинаешь двигаться вниз», – уверен Титов.

Научный руководитель Института экономики роста Яков Миркин также подчеркнул, что стабилизация, к которой так долго пытались прийти, превратила российскую экономику в застойную.

«Мы четверть века занимались стабилизацией. Говорили о том, что нужно сначала все восстановить. Но странным образом за это время мы не нормализовали ни финансовую систему, ни валютный курс, ни инфляцию, ни инвестиции. Это беспрецедентно, чтобы за четверть века этого не случилось», – обратил внимание Миркин.

«Перед нами неподвижный слон – российская экономика, он очень уязвим, он полностью зависит от того, что происходит вовне: от нефти, от курса доллара – он при малейшем внешнем воздействии начинает всех топтать. Мы пытаемся в это неподвижное существо потыкать палочками – экономическими инструментами его расшевелить. Когда начинается рост, начинается движение. На этом движении у нас сразу расширяются возможности, чтобы проводить структурные реформы, создается рыночная среда», – сказал эксперт.

Титов в этой связи отметил, что к экономическому росту невозможно прийти одномоментно, поэтому авторы экономической программы разбили ее на три этапа.

«Период восстановления экономического роста (2017-2019 гг) – период новой индустриализации. Стана несколько раз почти переодела барьер новой индустриальной державы, но каждый раз экономика обваливалась и страна уходила вниз», – сказал он.

По его словам, первый период характеризуется, прежде всего, использованием спроса на внутреннем рынке на базе умеренного заниженного курса рубля и использования основных производственных мощностей, которые уже есть в стране.

«У нас примерно 25% мощностей не задействовано в России», – напомнил бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, самым продуктивным для российской экономики должен стать второй период «роста» – с 2019 по 2025 год.

«Это выход на высокие темпы и качество. Во второй период рост должен быть, прежде всего, инвестиционный – приток новых инвестиций в новые производственные мощности. Он будет ориентировать как на внутренний рынок, так и на конкурентность наших товаров на внешних рынках», – сказал бизнес омбудсмен.

При этом Титов обратил внимание, что рост на втором этапе должен происходить на базе нового курса рубля, который будет максимально приближен к ППС (паритет покупательской способности – соотношение денежных единиц разных стран). «Мы будем настолько сильны, что мы не должны иметь барьеры на наших границах», – пояснил он.

«После этого мы выйдем на период, который будет характеризоваться снижением темпа роста. Но это будет совершенно новая экономика, мы ее называем экономикой знаний. Здесь будут работать другие сектора», – описал Титов третий этап развития, который должен начаться с 2025 года.

Бизнес омбудсмен подчеркнул, что для того, чтобы данная стратегия была реализована, нужны системные решения.

«Первый пункт в нашей программе – мягкая денежная политика. Мы доказываем, это нормальная практика всех рыночных стран при выходе из кризиса. Нельзя затягивать пояса тогда, когда останавливается экономика. Государство должно вступать как создатель стимула», – отметил он.

По его мнению, Центробанк должен снизить ключевую ставку до уровня «инфляция + 2%», и монетарные власти должны установить ориентир, который не будет сдерживать рост экономики.

«Уровень дефицита бюджета может быть на уровне 3%, а уровень государственного долга на уровне 33%», – продолжил Титов.

В этой связи он также обратил внимание, что «Стратегия развития» предполагает и установление умеренно низкого валютного курса.

«Многие предприятия только вздохнули, а сейчас опять откатываются назад. Это (умеренно низкий валютный курс) необходимо на первой стадии. Дальше он будет постепенно повышаться», – пояснил Титов.

Кроме этого, «Столыпинский клуб» считает необходимым обеспечение долгосрочного кредита экономике по конкурентным ставкам. По словам Титова, это потребует от ЦБ и правительства РФ 1,5 трлн рублей в год.

Для стимулирования производства «Стратегия развития» предлагает снизить количество проверок предприятий «до двух плановых в год – не более» и стимулировать отдельные производства. Например, давать ипотеку под 5% годовых, субсидировать лекарства и продукты для социально незащищенных слоев населения, а также стимулировать покупку российских автомобилей и других товаров.

«Повышение уровня качества жизни – это тоже толчок для роста. Нельзя эти расходы бюджета считать выброшенными», – уверен Титов.

Если данная стратегия не будет реализована, как отметил эксперт, Россию ждет «новая экономическая реальность». «Мы станем бедной страной. Мы окажемся во втором или даже третьем эшелоне мировой экономики. Россия должна расти 5,3%, если Китай будет расти 1%, для того, чтобы просто не отстать», – прогнозирует он.

Титов считает, что есть основания полагать, что данная стратегия будет реализована, так как в последнее время риторика президента РФ Владимира Путина и правительства изменилась в сторону от стабильности к необходимости развития.

«Раньше любое экономическое выступление начиналось со слов «экономическая стабилизация». Сегодня сам президент в своем послании заявляет уже другие главные тезисы, что стабильность – не значит рост, что стабильность не спасет нас. Нам нужно сосредоточиться именно на росте ВВП. Произошло изменение главных приоритетов экономической политике», – сказал бизнес омбудсмен.

«К сожалению, пока эти приоритеты не поддерживаются реальными делами», – добавил он.

Москва, Мария Вяткина

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