К суду по делу 22-летней давности бывший беглец Капчук предлагает привлечь экс-главу администрации губернатора и замначальника СвЖД

На сегодняшнем заседании по делу Сергея Капчука, обвиняемого в мошенничестве при приобретении в 1997 году трехкомнатной квартиры в Москве в счет погашения несуществовавшей задолженности Свердловской железной дороги по налогам в областной бюджет, адвокат Капчука просил изменить территориальную подсудность. «В связи с тем, что окончание вменяемого в вину моему подзащитному преступления состоялось в Ленинском районе Екатеринбурга, прошу суд изменить территориальную подсудность и передать дело в Ленинский районный суд», – ходатайствовал адвокат Альховский.

С учетом того, что упомянутое дело братьев Капчуков уже рассматривалось Верх-Исетским судом 13 лет назад (напомним, по нему брат-близнец Сергея Капчука Константин был приговорен к лишению свободы на 5 лет и 4 месяца), суд менять подсудность отказался. Следующей стала попытка обвиняемого вернуть дело на доследование, но и она закончилась провалом. Адвокат Альховский заявил, что с 2005 года, когда дело Сергея Капчука было выделено в отдельное производство, а сам он скрылся от правосудия за границей, никаких движений по делу не было. Сам Капчук поддержал: «Дело не расследовано, ключевые свидетели не допрошены, очные ставки не проведены». Представитель гособвинения парировала тем, что доказательства вины будут изучены на стадии рассмотрения по существу, после чего Капчук попросил суд дать ему дополнительное время на ознакомление с 17 томами уголовного дела.

Суд ходатайство удовлетворил и объявил перерыв до 21 января. В кулуарах Капчук заявил, что намерен привлечь к участию в процессе всех доступных ему свидетелей. Ключевые из них – бывший глава администрации губернатора Сергей Туруновский и бывший заместитель начальника Свердловской железной дороги Петр Короткевич в настоящее время пребывают за рубежом.

Напомним, сбежавший в 2005 году за границу от следствия и объявленный в международный розыск Сергей Капчук одним из первых вернулся в Россию по списку бизнес-омбудсмена Бориса Титова и заявил о готовности предстать перед судом по делу о мошенничестве в надежде на объективность правосудия. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». В соответствии с выбранной стратегией защиты Капчук намерен доказать, что выполнял приказы начальства, переложив вину на своих бывших руководителей. Подробности мошенничества с квартирой для московского представительства губернатора Свердловской области описаны в нашем предыдущем материале.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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